На въезде в Крым задержали еще трех активистов

На административной границе аннексированного Крыма с Херсонской областью ФСБ России задержала заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также активистов Леммара Юнусова и Мустафу Асабу. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Заир Смедляев в Facebook.

"Сейчас на пункте пропуска задержаны Нариман Джелял, Леммар Юнусов, Асаба Мустафа", - написал активист в соцсети.

По последним данным, Асабу уже отпустили, однако на админгранице продолжают удерживать Джеляла и Юнусова.

Ранее в четверг на административной границе между Автономной Республикой Крым и Херсонской областью в Чонгаре на КПП со стороны аннексированного Крыма сотрудники ФСБ задержали крымскотатарскую активистку и политолога Ленору Дюльбер. Позже ее отпустили.

Напомним, 12 ноября в Киеве проходила конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа, в которой приняли участие лишь 76 из 250 делегатов национального съезда, что связано с опасениями преследований активистов со стороны так называемой "власти" полуострова при пересечении административной границы с АРК.

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Источник: korrespondent.net