Метеорологи обещают аномально теплую зиму

Зима в Украине в этом году будет теплой, в декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой. Об этом в четверг, 15 ноября, пишет Украинская правда со ссылкой на заведующую отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Веру Балабух.

По ее словам, в течении декабря ожидается аномалия температуры.

"Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье", - сказала метеоролог.

Январь, как сообщила Балабух, будет еще теплее.

"Средняя температура января может быть на 2-3 градуса выше климатической нормы. Если раньше это было от -3 на севере до +3 на юге, то в этом году ожидаем, что средняя за месяц температура в Украине может быть плюсовая. Только в северных и северо-восточных областях останется минусовой. Это от -1 в Черниговской, Сумской областях до +5 и выше на юге", - сказала она.

По словам метеоролога, средняя температура за зиму ожидается на 2 градуса выше нормы.

В то же время Балабух сообщила, что пока невозможно спрогнозировать, будет ли снег на новогодне-рождественские праздники.

Напомним, на этой неделе в стране температура опустится до -8 градусов, также пройдут дожди и мокрый снег.

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Источник: korrespondent.net