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15. 11. 2018

В Тернополе работники облавтодора перекрыли улицу

В Тернополе работники облавтодора перекрыли улицу Русскую из-за невыплаты заработной платы. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Сайт города Тернополя.

Протестующие ходят по пешеходному переходу и требуют, чтобы им выплатили заработную плату. По их словам, денег они не получают уже несколько месяцев.

Также сообщается, что в общем задолженность по заработной плате составляет более двадцати миллионов гривен.

Как известно, это уже вторая акция протеста работников облавтодора. Первая состоялась 25 октября. Тогда люди перекрыли дорогу недалеко от аэропорта, а затем продолжили пикет под стенами САД. Протестующие решили завершить предупредительную акцию протеста при условии, что 1 ноября им выплатят зарплату полностью. Требование протестующих не выполнили.

Ранее в Житомирской области работники райавтодора из-за долгов по зарплате перекрывали движение транспорта на трассе Киев-Чоп.

Также сообщалось о пикете шахтеров во Львове. Они, в частности, требовали погасить задолженность по заработной плате.

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Источник: korrespondent.net

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