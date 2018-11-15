Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 15:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
15. 11. 2018

В Луцке похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы

В Луцке неизвестные похитили с мемориала Вечной Славы гранитные плиты с перечнем имен погибших воинов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 15 ноября.

"Неизвестные злоумышленники в ночь на 14 ноября похитили с территории мемориального комплекса четыре гранитные плиты с перечнем фамилий погибших воинов во Второй мировой войне", – говорится в сообщении.

Следователи Луцкого отдела полиции начали уголовное производство по статье о надругательстве над могилой или над телом умершего (ч.2 ст.297 УК Украины). Санкция статьи предусматривает, в частности, до пяти лет лишения свободы.

"Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на установление виновных лиц и привлечения их к ответственности", – заверили в полиции.

Ранее вандалы в Одессе разрисовали памятник Потемкинцам, который находится в небольшом скверике на Таможенной площади. Памятник облили красной краской и написали на постаменте "Смерть червоним катам".

Также вандалы разрисовали памятник участнику восстания Григорию Вакуленчуку, который находится возле проходной порта, и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.