Охранник сына премьера Чехии рассказал о его поездке из Крыма в Кривой Рог

Гражданин России Петр Протопопов, которого сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший обвинил в насильственном удержании в аннексированном Крыму, рассказал, что во время пребывания на полуострове тот познакомился с украинкой, а затем отправился за ней в Кривой Рог.

Об этом Протопопов рассказал в интервью изданию Novinky.

По его словам, Бабиш-младший осенью прошлого года дважды посещал Крым. В Ялте Бабиш-младший познакомился с украинкой из Кривого Рога, которая работала на полуострове. Когда она вернулась домой к матери, Бабиш-младший захотел ее посетить.

"Энди очень хотел за ней поехать, и я сказал ему: "Эй, приятель, Кривой Рог – это не земля обетованная, а Мордор – тюрьмы, шахты, наркоманы. Но нет, он настаивал, что хочет туда поехать. Поэтому мы взяли машину и поехали", – рассказал Протопопов, который был охранником сына премьера и выполнял его поручения.

В Кривом Роге между Бабишем-младшим и Протопоповым возник конфликт, потому Протопопов уехал в Чехию, а через некоторое время решил забрать сына премьера из Украины.

"Я сел на самолет, прилетел в Киев, арендовал такси, взял Энди с его подругой и сказал, что кое-что произошло, и мы должны вернуться в Прагу. Поэтому мы снова сели в такси, поехали в Киев, и оттуда полетели в Вену", – рассказал Протопопов.

Он также опроверг обвинения Бабиша-младшего, что удерживал его в Украине насильно.

"Я никогда не заставлял его против его воли, я никогда не делал с ним ничего плохого. И похитить в Россию? Не так легко проехать машиной против своей воли несколько пунктов таможенного контроля, а также за пределы Шенгенской зоны. Почему я должен тащить его туда, когда легче отвезти его в Прагу?", – заявил Протопопов, добавив, что считает Бабиша-младшего больным.

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Накануне появилась информация о том, что сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший в прошлом году против своей воли оказался в аннексированнном Крыму. Его якобы пытались спрятать от расследования возможных коррупционных действий его отца.

Сам премьер Бабиш опроверг слова сына, говоря, что тот душевнобольной. Также он заявил, что сына никто не похищал.

Напомним, члены семьи премьер-министра Чехии фигурируют в так называемом деле Гнезда аиста относительно махинаций со средствами ЕС.

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Источник: korrespondent.net