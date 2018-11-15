В больнице Варшавы умер участник АТО

Во время лечения в Варшаве умер 23-летний участник АТО Василий Колодий из города Каменка-Бугская во Львовской области. Об этом сообщает местный союз участников АТО на своей странице в Facebook в четверг, 15 ноября.

Отмечается, что мужчина проходил лечение в центре онкологии и умер на прошлой неделе – 9 ноября.

Василий Колодий служил на Донбассе в течение трех лет – с 2014 по 2017 год.

Сегодня вечером в Каменке-Бугской состоится парастас. Похоронят Василия Колодия завтра утром.

Гроб с телом Василия Колодия. Фото: Союз ветеранов АТО Каменка-Бугского района

Ранее сообщалось, что на окраине Варшавы повесился участник АТО Марьян Малявский (Марик), который на протяжении года находился в Польше на заработках. На прошлой неделе его похоронили в родном селе Золотники в Теребовлянском районе Тернопольской области.

Также стало известно, что контрактный военнослужащий ВСУ Руслан Романюк был убит, когда ехал в отпуск с места дислокации его подразделения.

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Источник: korrespondent.net