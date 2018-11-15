Путин ответил критикам "выборов" в "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин призвал в первую очередь осудить убийства на Донбассе, а потом критиковать прошедшие в "ЛДНР" "выборы". Свою позицию он высказал на пресс-конференции в четверг, 15 ноября, по итогам визита в Сингапур, передает РИА Новости.

"Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих "выборов": мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных "республик", вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные", - заявил Путин.

Он отметил, что политика действующей украинской администрации не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

"Но мы тем не менее считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться", - добавил он.

По словам Путина, Киев до сих пор не проявил желания выполнять минские договоренности.

"Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это - ключевой элемент урегулирования. Как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, это предпочитает никто не замечать", - подчеркнул президент РФ.

Отметим, Украина, ряд стран и организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, заявили онепризнании "выборов" в "ЛДНР".

В Москве проведение этих "выборов" ранее назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

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Источник: korrespondent.net