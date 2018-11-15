Путин ответил критикам "выборов" в "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин призвал в первую очередь осудить убийства на Донбассе, а потом критиковать прошедшие в "ЛДНР" "выборы". Свою позицию он высказал на пресс-конференции в четверг, 15 ноября, по итогам визита в Сингапур, передает РИА Новости.
"Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих "выборов": мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных "республик", вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные", - заявил Путин.
Он отметил, что политика действующей украинской администрации не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.
"Но мы тем не менее считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться", - добавил он.
По словам Путина, Киев до сих пор не проявил желания выполнять минские договоренности.
Отметим, Украина, ряд стран и организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, заявили онепризнании "выборов" в "ЛДНР".
В Москве проведение этих "выборов" ранее назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".
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Источник: korrespondent.net
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