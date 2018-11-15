Внутренняя война. Как Мелания зачищает Белый дом

По требованию первой леди США Мелани Трамп Белый дом уволил высокопоставленную сотрудницу Совета национальной безопасности Миру Рикардел.

"Огнедышащая" чиновница и республиканка со стажем, как пишет американская пресса, перешла дорогу первой леди во время визита в Африку в прошлом месяце.

Тогда Мелания Трамп в интервью поделилась, что не доверяла некоторым сотрудникам Белого дома отметив, что часть из них уже не работает после "честного разговора" с мужем. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Полоумная" чиновница перешла дорогу Мелании

Накануне представитель первой леди США сказал, что, по мнению Милании, Мира Рикардел более не достойна работать в Белом доме.

В специальном заявлении пресс-службы Трамп говорится, что Рикардел должна быть "немедленно отправлена в отставку". Это заявление многие назвали "беспрецедентным".

Американские СМИ писали, что Мелания Трамп и Мира Рикардел поссорились во время поездки первой леди по Африке в октябре. По некоторым данным, размолвка произошла, в частности, из-за споров о том, кто на каком месте должен сидеть в самолете.

"Настоящая сенсация. Перейти дорогу первой леди", - сказал National Interest бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома, дружащий с начальником Рикардел - советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Кроме того, Рикардел в ходе поездки неизменно отказывала сотрудникам аппарата первой леди США в использовании средств фонда Совета национальной безопасности.

Мира Рикардел (Радиэлович) родилась в семье мигрантов из Хорватии и, как утверждают сотрудники администрации, нередко общалась со словенкой Меланией Трамп на ее родном языке.

Мелания уволила Миру Мелания уволила Миру

Сотрудники аппарата Белого дома неоднократно жаловались президентуо, что Рикардел является главным источником негативных статей в СМИ о Мелании Трамп и членах ее окружения.

"Она очень жесткая женщина, очень умная, не выносит глупости. И если вы окажетесь глупым, она вам сообщит", - говорил газете Washington Post Стивен Буччи, работавший с Рикардел в Пентагоне.

"Огнедышащая" чиновница принимала самое активное частие в избирательной кампании Трампа в 2016 году. Рикардел является яростной противницей министра обороны Джеймса Мэттиса и одним из авторов агрессивно-националистических рекомендаций по внешней политике США.

В некоторых вашингтонских кругах Рикардел мгновенно приобрела репутацию безжалостной правой руки Болтона. Другие же выступили на ее защиту, назвав ее верным исполнителем воли президента.

"Немного полоумная, но убежденная сторонница Трампа", - сказал о ней бывший сотрудник Белого дома.

Спикер Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Рикардел "продолжит поддерживать президента после того, как покинет Белый дом и перейдет на новую должность в администрации".

Сандерс подчеркнула, что президент благодарен экс-советнице Джона Болтона за службу на благо народа Америки. Сандерс не озвучила, на какую именно должность перейдет Рикардел после увольнения.

Внутренняя война в Белом доме

Низложение Рикардел станет очередным витком внутренней войны, идущей в стенах Белого дома, пишет National Interes.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис безуспешно пытался воспрепятствовать приходу Болтона в Белый дом. Болтон в ответ добился назначения Рикардел, которую Мэттис в 2017 году лишил должности в Пентагоне, на пост своего заместителя.

В последние месяцы Мэттис выглядит как человек, которому недолго осталось возглавлять военное ведомство, и Болтон от этого выиграет, отмечает NI.

По данным Washington Post, Рикардел - не единственный высокопоставленный чиновник Белого дома, рискующий в ближайшее время потерять должность.

По данным источников, Трамп уведомил своих советников, что намерен уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Американский президент недоволен работой Нильсен по вопросам миграции. В частности, он с раздражением воспринял попытки министра объяснить законы, которые мешают американским властям закрыть границу с Мексикой.

Также в октябре этого года сразу несколько СМИ сообщили о публичной перепалке между советником президента Джоном Болтоном и главой президентской администрации Джоном Келли из-за "неконтролируемой ситуации" на южной границе США.

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Попытки Джона Келли выступить в защиту Кирстен Нилсен могут стоить должности и главе администрации президента.

В списке претендентов на отставку также глава Министерства торговли Уилбур Росс и министр внутренних дел Райан Зинке. Обоих чиновников неоднократно обвиняли в использовании служебного положения и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Также в отставку в ближайшие месяцы может быть отправлен и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Меланию травят больше всех в мире

В начале октября Мелания Трамп посетила четыре африканские страны. В ходе визита в Кению она записала большое иинтервью, в котором заявила, что ни один человек в мире не подвергается таким гонениям в интернете, как она.

"Я могла бы сказать, что никого в мире не травят в соцсетях так, как меня. Я одна из основных жертв - если бы вы видели, что люди обо мне говорят", - сказала Мелания.

В том же интервью, Трамп сказала, что не доверяла некоторым сотрудникам администрации президента США, отметив, что часть из них уже не работает после "честного разговора" с мужем.

Накануне СМИ писали, что первая леди США приехав в Кению в пробковом шлеме белого цвета, который ассоциируется с угнетением Африки. Образ Мелании Трамп назвали "костюмом рабовладельца".

AP AP

В этом интервью она также прокомментировала массовую серию обвинений в сексуальных домогательствах. Первая леди заявила о необходимости предъявлять "по-настоящему убедительные улики".

"Иногда СМИ заходят слишком далеко и выставляют ту или иную историю в неправильном свете. Это плохо", - добавила она.

В социальных сетях вновь накинулись на Меланию с массой обвинений.

Cмотрите фотогалерею: Внутренняя война. Как Мелания зачищает Белый дом

В прошлый раз грандиозный сканал разразился из-за зеленой куртки Zara с надписью "I don't really care, do u?" (Мне правда все равно, а вам?), которую она надела в центр защиты детей иммигрантов на границе с Мексикой.

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Через несколько часов после того как Мелания Трамп взошла на трап самолета в этой куртке - и в соцсетях мгновенно разразилась буря критики, - она приземлилась в Техасе и сошла по трапу уже в другой куртке. Она никак не отреагировала на вопросы журналистов.

Интернет и СМИ также гневно отреагировали на туфли от Manolo Blahnik, в которых Трамп была в пострадавшем от урагана Харви Техасе.

Cмотрите фотогалерею: Внутренняя война. Как Мелания зачищает Белый дом

Guardian даже задается вопросом - уж не насмехается ли Мелания таким образом над своим мужем. Ведь в итоге камни летят не только в нее, но и в Дональда Трампа.

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Источник: korrespondent.net