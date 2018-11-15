Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 17:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
15. 11. 2018

Гриб не признал вины по обвинению в терроризме

Украинец Павел Гриб не признал своей вины по обвинению в терроризме. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил Интерфакс. 

Украинец также отказался давать показания во время сегодняшнего заседания Северо-Кавказского окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону. 

"Не признаю. Показания давать отказываюсь", - сказал Гриб.

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта.

Читать полностью: https://www.interfax.by/news/world/1250580

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.