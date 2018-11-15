Гриб не признал вины по обвинению в терроризме

Украинец Павел Гриб не признал своей вины по обвинению в терроризме. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил Интерфакс.

Украинец также отказался давать показания во время сегодняшнего заседания Северо-Кавказского окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону.

"Не признаю. Показания давать отказываюсь", - сказал Гриб.

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта.

Читать полностью: https://www.interfax.by/news/world/1250580

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Источник: korrespondent.net