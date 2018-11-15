Великобритания купит 17 американских истребителей F-35

Минобороны Великобритании заключило контракт на покупку 17 американских истребителей F-35B. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 15 ноября.

"17 новых истребителей F-35B будут поставлены в период с 2020 по 2022 год", - говорится в сообщении.

Они дополнят 16 самолетов, которыми уже владеет Лондон и которые размещены на базе RAF Marham и в США, а также два дополнительных самолета, которые уже заказаны.

В целом Великобритания обязалась заказать 138 самолетов в течение всего срока действия программы. Заказ 17 самолетов - это часть контракта на сумму 6 млрд долларов на строительство 255 самолетов для глобального предприятия F-35.

В конце октября Минобороны США временно приостановило полеты ряда истребителей F-35 из-за неисправности в системе подачи топлива.

В конце сентября F-35B разбился в штате Южная Каролина. Тогда отмечалось, что это было первое крушения "новейшего и самого дорогого самолета США". 11 октября полеты всех истребителей F-35 были приостановлены, но вскоре были возобновлены.

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Источник: korrespondent.net