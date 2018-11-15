При закупках для МВД обнаружено мошенничество на 17 миллионов

Главное следственное управление Национальной полиции расследует уголовное производство по факту мошенничества при закупке для нужд Министерства внутренних дел пневмокаркасных надувных палаток и флисовых и камуфляжных костюмов на общую сумму 16,873 млн гривен. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает агентство Украинские новости.

Так, с ноября 2014 по май 2015 года комитетом по тендерным торгам МВД проведены тендеры и заключены договоры на закупку палаток и костюмов на указанную сумму. Контрагентами МВД по указанным договорам были победители тендеров ООО Сильвер Строй, ООО Прайм - Торг Компани, ООО Астера Групп, ООО Оскар - Т.

Предприятия - победители Сильвер Строй, Прайм - Торг Компани, Астера Групп - не предоставили в МВД необходимые налоговые документы, подтверждающие факт проведения этими предприятиями хозяйственной деятельности.

Все указанные предприятия зарегистрированы по одному адресу. В соответствии с КВЭД эти предприятия не имеют отношения к пошиву одежды или производству палаток.

Приведенные факты свидетельствуют о возможной фиктивности трех указанных предприятий, а потому в действиях заинтересованных лиц усматриваются признаки уголовного преступления. Суд назначил такую экспертизу.

Ранее эксперты Transparency International Ukraine и 19 региональных общественных организаций выявили более трех тысяч нарушений тендерных процедур в системе публичных электронных закупок ProZorro за год работы сервиса.

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Источник: korrespondent.net