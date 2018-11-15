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15. 11. 2018

При закупках для МВД обнаружено мошенничество на 17 миллионов

Главное следственное управление Национальной полиции расследует уголовное производство по факту мошенничества при закупке для нужд Министерства внутренних дел пневмокаркасных надувных палаток и флисовых и камуфляжных костюмов на общую сумму 16,873 млн гривен.  Об этом говорится в судебных материалах, сообщает агентство Украинские новости.

Так, с ноября 2014 по май 2015 года комитетом по тендерным торгам МВД проведены тендеры и заключены договоры на закупку палаток и костюмов на указанную сумму. Контрагентами МВД по указанным договорам были победители тендеров ООО Сильвер Строй, ООО Прайм - Торг Компани, ООО Астера Групп, ООО Оскар - Т.

Предприятия - победители Сильвер Строй, Прайм - Торг Компани, Астера Групп - не предоставили в МВД необходимые налоговые документы, подтверждающие факт проведения этими предприятиями хозяйственной деятельности.

Все указанные предприятия зарегистрированы по одному адресу. В соответствии с КВЭД эти предприятия не имеют отношения к пошиву одежды или производству палаток.

Приведенные факты свидетельствуют о возможной фиктивности трех указанных предприятий, а потому в действиях заинтересованных лиц усматриваются признаки уголовного преступления. Суд назначил такую экспертизу.

Ранее эксперты Transparency International Ukraine и 19 региональных общественных организаций выявили более трех тысяч нарушений тендерных процедур в системе публичных электронных закупок ProZorro за год работы сервиса.

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Источник: korrespondent.net

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