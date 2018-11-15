В Украине стало меньше безработных

В Украине в октябре 2018 года было официально зарегистрировано 271,4 тысяч безработных - на 15,7 тысяч меньше, чем в сентябре. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, официальная безработица составляет 1,1% от населения трудоспособного возраста.

Также сообщается, что средний размер пособия в сентябре составил 2637 грн, количество вакансий составило 97,3 тысяч, а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0.

Напомним, в октябре количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч человек.

Также сообщалось, что уровень безработицы среди экономически активного населения во втором квартале 2018 года уменьшился до 8,3%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net