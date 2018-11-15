В Украине стало меньше безработных

В Украине в октябре 2018 года было официально зарегистрировано 271,4 тысяч безработных - на 15,7 тысяч меньше, чем в сентябре. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Государственная служба статистики.
По данным ведомства, официальная безработица составляет 1,1% от населения трудоспособного возраста.
Также сообщается, что средний размер пособия в сентябре составил 2637 грн, количество вакансий составило 97,3 тысяч, а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0.
Напомним, в октябре количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч человек.
Также сообщалось, что уровень безработицы среди экономически активного населения во втором квартале 2018 года уменьшился до 8,3%.
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Источник: korrespondent.net
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