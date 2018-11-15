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15. 11. 2018

В Латвии задержан банкир, подозреваемый в хищении 300 млн грн в Украине

Латвийские правоохранители по запросу украинской стороны задержали президента и одного из владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечено, что украинские полицейские собрали доказательства причастности руководителей этого финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

"В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, банкирам было сообщено о подозрении: президенту, одному из владельцев ОАО Городской коммерческий банк по статьям присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а председателю правления по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Также руководителям фиктивных предприятий было сообщено о подозрении по статье фиктивное предприятие.

Известно, что в 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали президента ПАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

"Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на территорию аннексированной АР Крым", - доложили в полиции.

В настоящее время украинские правоохранители готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

Ранее суд в Монако предъявил обвинение по делу о коррупции российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.

Также сообщалось, что чешская полиция задержала в аэропорту Праги нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового.

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Источник: korrespondent.net

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