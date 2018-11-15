Введение накопительной пенсии отложат на год - СМИ

Министерство социальной политики решило отсрочить внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы на год - до 1 января 2020 года, пишет Экономическая правда в четверг, 15 ноября.

Соответствующие изменения на заседании правительства 14 ноября предложил министр социальной политики Андрей Рева.

Кабмин окончательное решение не принял, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней.

Напомним, первый этап пенсионной реформы начался с 1 января 2018 года. МВФ требовал повысить пенсионный возраст для украинцев, но был найден другой вариант - повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.

В сентябре в МВФ заявили, что пенсионная реформа в Украине дает ожидаемые результаты.

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Источник: korrespondent.net