Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 18:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
15. 11. 2018

Введение накопительной пенсии отложат на год - СМИ

Министерство социальной политики решило отсрочить внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы на год - до 1 января 2020 года, пишет Экономическая правда в четверг, 15 ноября.

Соответствующие изменения на заседании правительства 14 ноября предложил министр социальной политики Андрей Рева.

Кабмин окончательное решение не принял, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней.

 

Напомним, первый этап пенсионной реформы начался с 1 января 2018 года. МВФ требовал повысить пенсионный возраст для украинцев, но был найден другой вариант - повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.

В сентябре в МВФ заявили, что пенсионная реформа в Украине дает ожидаемые результаты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.