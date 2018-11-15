В Житомире задержали десантников на продаже взрывчатки

Сотрудники военной прокуратуры Центрального региона задержали контрактников десантно-штурмовых войск (ДШВ) при попытке продать четыре килограмма взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 15 ноября.

Отмечается, что во время сбыта взрывчатых веществ разоблачили двух военнослужащих по контракту из воинской части ДШВ. Солдата и старшего солдата задержали в рамках уголовного производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества.

В ходе проведения негласных следственных действий правоохранители зафиксировали, что эти военнослужащие в августе продали зажигательную трубку ЗТП-300 и пластическую взрывчатку общей массой почти полтора килограмма за 11 тысяч гривен.

Сегодня злоумышлеников задержали после повторной продажи взрывчатого вещества – пластической взрывчатки общей массой 2,6 кг и двух тротиловых шашек весом по 200 грамм за 33 тысяч гривен.

Сейчас обоим задержанным готовится уведомление о подозрении, подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения и арест имущества. Продолжаются обыски по месту жительства реализаторов взрывчатки.

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Ранее в Киеве задержали нацгвардейца, который продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС. У него изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

А в Херсонской области военный продавал боеприпасы и взрывчатку. Его задержали при попытке реализовать пластид, тротил, гранату и два самодельных взрывных устройства.

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Источник: korrespondent.net