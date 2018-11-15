Куда пойти в Киеве на выходных 17 - 18 ноября

В Киеве предстоящие выходные может скрасить масса мероприятий, рассчитанных на любой вкус. В этот уикэнд ожидаются концерты, ярмарки, мастер-классы и другие мероприятия, которые поднимут настроение и окунут в приятную и радостную атмосферу.

Корреспондент.net собрал наиболее интересные мероприятия предстоящих выходных, которые стоит посетить.

Выставка-ярмарка "Прекрасный подарок"

Фото: kiev.vgorode.ua

15-17 ноября в Доме природы пройдет выставка, посвященная украинскому традиционному народному мастерству. Она будет включать одежду и обувь, сувениры и подарки и изделия народных мастеров. Там же можно будет пообщаться с мастерами, которые их изготавливают.

Начало ярмарки: 15-17 ноября, 10:00-18:30

15-17 ноября, 10:00-18:30 Место проведения: Дом природы, ул. Рогнединская, 3

Дом природы, ул. Рогнединская, 3 Стоимость: бесплатно

Winter Craft Beer Fest

Фото: kiev.vgorode.ua

17 ноября на ВДНГ пройдет фестиваль, посвященный любителям крафтового пива. Организаторы пероприятия обещают гостям отборные зимние сорта крафта: крепкие, насыщенные, с медом, специями или же карамелью.

Время: 17 ноября, 12:00-22:00

17 ноября, 12:00-22:00 Место проведения: ВДНГ, павильон № 3

ВДНГ, павильон № 3 Стоимость: 150 грн + бокал, 100 грн без него

Барахолка True Kurazh Sale

Фото: kiev.vgorode.ua

17 - 18 ноября в ВДНГ пройдет бесплатное благотворительное пероприятие "Та самая толкучка! Тот самый Garage Kurazh Sale!". Вход на Кураз Базар впервые в истории будет бесплатным. Для гостей организаторы обещают скидки и бонусу.

Начало ярмарки: 17 - 18 ноября, 11:00 - 23:00

17 - 18 ноября, 11:00 - 23:00 Место проведения: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1 Стоимость: бесплатно

Шоу гигантских фонтанов

Фото: stolica-ua.com

Это зрелище будет представлять собой инженерное ноу-хау с использованием новейших технологий и сложных конструкций. Задействованы будут игра световых экранов, музыки, света, цвета и взрывного огненного пламени.

Время: 17-18 октября, 12:00, 16:00

17-18 октября, 12:00, 16:00 Место проведения: Национальный цирк Украины, площадь Победы, 2

Национальный цирк Украины, площадь Победы, 2 Стоимость: от 100 до 550 грн

Концерт Pianoбой

Фото: kiev.vgorode.ua

17 ноября во дворце Украина пройдет шоу группы Pianoбой, фронтменом которой является Дмитрий Шуров. В программе заявлены новые песни и, как обещают сами музыканты - новые впечатления. Будущий концерт исполнители позиционируют, как экспериментальный.

Начало шоу: 17 ноября в 19:00

17 ноября в 19:00 Место проведения: дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103

дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103 Стоимость: 300-1650 грн

Детский кинопоказ "Операция Арктика"

Фото: кадр из фильма

18 ноября в 12:00 в Доме МК пройдет кинопоказ детского фильма "Операция Арктика". Лента рассказывает захватывающую историю выживания детей на необитаемом острове, где силы природы угрожают их жизни.

Начало показа: 12:00

12:00 Место проведения: Дом МК, ул. Богдана Хмельницкого, 57Б

Дом МК, ул. Богдана Хмельницкого, 57Б Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации

Концерт The best of Hans Zimmer

Фото: kiev.vgorode.ua

18 ноября в Национальной филармонии Украины пройдет концерт музыки Ханса Циммера, известного американского композитора и автора известных саундтреков из кинофильмов Пираты Карибского моря, Сундук мертвеца, Код да Винчи, Человек дождя, Король Лев, Интерстеллар и многих других.

Начало концерта: 18 ноября, 19:00-21:00

18 ноября, 19:00-21:00 Место проведения: Национальная филармония Украины, ул. Владимирский спуск, 2

Национальная филармония Украины, ул. Владимирский спуск, 2 Стоимость: 400 грн

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Источник: korrespondent.net