Порошенко поручил включить отопление в Смеле за несколько часов

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле заявил, что отопление в городах - это прямая ответственность городских глав, а подготовка к зиме - это ответственность местной власти. Об этом в четверг, 15 ноября, информирует РБК-Украина.

"Если депутаты или мэр на сегодня не могут принять это решение, я хочу подчеркнуть, что крутить вентиль - это не дело президента, я этим не занимался и заниматься не буду. Как глава государства, я не дам нарушать права граждан", - подчеркнул президент.

Глава государства также обратился к правоохранителям с требованием отреагировать на действия чиновников, которые привели к чрезвычайному положению в Смеле.

"Мы не можем допустить, чтобы безответственные чиновники издевались над людьми при минусовой температуре на улице. Сейчас мне все равно, кто виноват в ЧП в Смеле. Если кто-то в Смеле или в Киеве не может принять решение, боится сорвать пломбу - я принимаю. Даю вам несколько часов на то, чтобы мне доложить, что тепло запущено и газ пошел", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, полиция Черкасской области направила дополнительные силы в Смелу.

Напомним, 14 ноября жители Смелы пикетировали Кабмин. Компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого в городе без тепла жилые дома, больницы, детские сады и школы.

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Источник: korrespondent.net