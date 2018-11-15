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15. 11. 2018

В ООН обвинили США в дестабилизации в секторе Газа

Перенос посольства США в Израиле в Иерусалим привел к дестабилизации в секторе Газа. Об этом заявил Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Крахенбюль, сообщает в четверг, 15 ноября, РИА Новости.

По его словам, перенос посольства США в Израиле, в частности, привел к росту тревожности в регионе.

При этом он отметил, что решение США напрямую не коснулось работы БАПОР.

Также Крахенбюль подчеркнул, что с марта 2018 года в ходе протестов в секторе Газа ранения получили около 22 тысяч человек.

Напомним, 12 ноября по Израилю было выпущено несколько сотен ракет. В ответ израильтянами были разрушены более 70 целей в секторе Газа. Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Также израильские военные показали на видео уничтожение штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля, более сотни пострадали. В секторе Газа были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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