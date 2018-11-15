В итальянском Неаполе протестующие в четверг, 15 ноября, пытались прорваться через полицейский кордон, чтобы добраться к мэрии, где заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Маттео Сальвини принял участие в заседании местного комитета по общественному порядку. Об этом сообщает ANSA.
Указано, что демонстрантов с социального центра Insurgencia встретила полиция. Одного молодого человека заметили с кровотечением на голове, которое возникло, вероятно, после удара полицейского.
Cмотрите фотогалерею: В Италии демонстранты штурмовали мэрию Неаполя, есть пострадавшие
В свою очередь Сальвини, лидер правой Лиги, заявил, что получил "чрезвычайный прием" в Неаполе.
"Мне сказали, что это обычные идиоты из социальных центров", - отметил глава МВД Италии после встречи.
В ходе визита вице-премьер также заявил, что правительство планирует ужесточить штрафы для наркоторговцев.
Как известно, Сальвини выступает против приема мигрантов в Италии. Он, в частности, закрыл порты для кораблей неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море.
Напомним, 7 ноября Сенат Италии значительным большинством одобрил декрет министра внутренних дел Маттео Сальвини о резком ужесточении миграционного законодательства.
Позже Италия отказалась принимать мигрантов, которых Германия планировала отправить со своей территории самолетом.
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Источник: korrespondent.net
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