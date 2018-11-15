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15. 11. 2018

США ввели санкции против причастных к убийству Хашукджи

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщается на сайте Минфина.

Граждан Саудовской Аравии внесли в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского.

В числе попавших под санкции оказались бывший помощник наследного принца Саудовской Аравии Аль-Катани и саудовский генконсул в Турции Аль-Отайби. 

Ранее был назван предполагаемый заказчик убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Убийство журналиста: Париж пригрозил санкциями Эр-Рияду

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Источник: korrespondent.net

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