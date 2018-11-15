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15. 11. 2018

В Тернополе на гривну подорожает проезд в транспорте

В Тернополе с 17 ноября подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольского горсовета в четверг, 15 ноября.

"Стоимость проезда в троллейбусах составит 5 грн (сейчас 4 грн) независимо от формы расчета, то есть как при оплате "Картой Тернополя", электронным проездным билетом, так и при наличном расчете, а в маршрутных такси и автобусах тариф - 6 грн (сейчас 5 грн) для всех пассажиров как при безналичном расчете, так и при уплате наличными", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые единые тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя будут внедрены с 17 ноября и будут действовать до 20 декабря 2018 года.

"С 20 декабря вступают в действие дифференцированные тарифы, когда стоимость оплаты за проезд наличными или любым другим способом, за исключением "Карты Тернополя" и неперсонифицированного билета, будет дороже. Целью этого является максимальное выведение из обращения наличных при расчете за проезд и ведения четкого учета пассажиров", - отметил городской глава Тернополя Сергей Надал.

"Карту Тернополя" могут оформить лица, которые прописаны или официально работают в Тернополе и близлежащих селах.

Напомним, 1 ноября в Тернополе подняли тарифы на проезд в общественном транспорте до 8 грн в троллейбусе и 9 грн в маршрутках. Однако спустя несколько дней решение о повышении тарифов было отменено из-за массовых акций протестов жителей Тернополя.

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Источник: korrespondent.net

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