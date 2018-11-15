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15. 11. 2018

Задержанный снайпер с Майдана уволен из Нацгвардии - ГПУ

Бывший снайпер Внутренних войск МВД, арестованный по подозрению в убийстве активистов Майдана в Киеве, был уволен из Нацгвардии. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, пишет LIGA.net.

По его словам, задержанному объявили подозрение в совершении преступлений по ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК

Вместе с тем Горбатюк опроверг информацию, что задержанный является военнослужащим Нацгвардии. По словам представителя ГПУ, на момент задержания мужчина был уже на протяжении двух лет уволен из Нацгвардии.

В Нацгвардии также опровергают причастность кого-либо из действующих снайперов НГУ к расстрелам активистов Евромайдана.

Ранее СМИ сообщили о задержании снайпера Нацгвардии по подозрению в убийстве активистов Евромайдана на ул. Институтская в Киеве 20 февраля 2014 года. 

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Источник: korrespondent.net

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