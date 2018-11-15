Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии - пострадали 19 человек. Как сообщает Bild, серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек.

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф днем в четверг, 15 ноября.

Cмотрите фотогалерею: В Германии столкнулись два школьных автобуса: 19 пострадавших

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.

Всего в автобусах было около 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.

Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошла авария, полностью перекрыли.

Schwerer #Busunfall nahe #Ammerndorf - nach Angaben der Polizei waren auch viele Schulkinder im Bus.

Die Sammelstelle für Eltern und Angehörige ist der Kreisbauhof in der Cadolzburger Str. 3 in Ammerdorf. pic.twitter.com/GvtASS7wws — BR_Franken (@BR_Franken) 15 ноября 2018 г.

Ранее в канадском Торонто пассажирский автобус врезался в электрический столб - пострадали 25 человек. До этого в Лондоне автобус врезался в остановку. В результате происшествия были госпитализированы 18 человек, среди тяжело раненных – 15-летняя девочка.

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Источник: korrespondent.net