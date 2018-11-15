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15. 11. 2018

В МВФ назвали сроки предоставления Украине транша

Международный валютный фонд может предоставить первый транш по новой кредитной программе Украине до конца года. Об этом в четверг, 15 ноября, заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.
 

"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета (Фонда – ред.) состоится позже в этом году, после имплементации (украинской стороной – ред.) предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению", - отметил представитель МВФ.

Он также обратил внимание, что на прошлой неделе Киев посетила группа экспертов Фонда для проведения консультаций с украинским правительством в контексте новой программы Stand-by.

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то другие условия для получения Украиной первого транша, Райс отметил, что с момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло. В частности, по его словам, речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на отопление с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.

Нацбанк ожидает, что объем первого транша МВФ может составить $1,5-1,9 млрд.

Как известно, МВФ согласился на новую программу для Украины после того, как власти подняли цены на газ на 23,5%. 

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Источник: korrespondent.net

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