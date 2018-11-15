В Херсоне готовили теракты против националистов - ГПУ

Силовик задержали украинца, который готовил в Херсоне теракт против представителя Национального корпуса. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, гражданин К. в мае 2018 года по заданию спецслужб РФ пытался устроить теракт, в результате которого должен был пострадать один из руководителей Херсонской областной организации Нацкорпуса.

Сарган отмечает, что подозреваемому не удалось реализовать свои намерения, поскольку его подготовку тайно контролировали украинские правоохранители. Они заменили его боевые патроны на холостые.

По ее словам, этот же мужчина готовил еще один теракт – против одного из руководителей общественного формирования по охране порядка и госграницы Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области.

Сарган сообщила, что задержанному 14 ноября сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса - "подготовка и покушение на преступление", "теракт", "незаконное обращение с оружием".

Сегодня Шевченковский райсуд Киева арестовал мужчину без права залога.

Производства расследуется главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

Напомним, на прошлой неделе в Херсоне похоронили общественную активистку Екатерину Гандзюк, на которую 31 июня было совершено покушение. Гандзюк облили кислотой. Она четыре месяца провела в больнице с ожогами 30-39% тела, а 4 ноября скончалась.

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Источник: korrespondent.net