В Черкассыгаз заявили, что дать тепло Смеле не могут

Черкасские газовики заявили, что не могут включить теплоснабжение Смеле из-за проблем на объектах Смелатехнокомунэнерго и опасности газовых работ в ночное время. Об этом в четверг, 15 ноября, заявил руководитель компании Черкассыгаз Сергей Буян на заседании комиссии по ситуации с теплоснабжением в городе Смела, пишет Украинская правда.

"Отопление в городе Смела мы не можем включать ночью, потому что ночью газоопасные работы запрещены законодательством. Во-вторых, на объектах Смелатехнокомунэнерго есть видимые разрывы, там нужно принимать определенные технические меры, а, в-третьих, кто возьмет на себя расходы, связанные с очередной кражей природного газа смелянскими тепловиками?" - сказал он.

По словам Буяна, компания страдает от этих краж не первый год и задолженность Смелы достигает десятков миллионов гривен.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко ответил Буяну, что ситуация с Смелой относится к чрезвычайным.

"Я думаю, что нужно выполнить все работы, касающиеся подключения для недопущения техногенной катастрофы в городе Смела. Проблемы, касающиеся решения финансовых вопросов, мы будем решать по ходу", - сказал Зубко.

Министр попросил организовать работу по включению котельных в четверг, а также призвал местную полицию не допустить возможные провокации.

"С 1146 предприятий сегодня не работает отопление только в Смеле, все 20 котельных, которые не работают в Украине, находятся в Смеле, прежде всего, из-за безответственного отношения местной власти", - добавил Зубко.

По его словам, в Смелу отправилась делегация из правительства и НАК Нафтогаз, которая должна способствовать городу решить вопрос с отоплением.

На внеочередной сессии Смелянского горсовета должны были заключить соглашение о погашении задолженности и возобновлении теплоснабжения, однако сессия была заблокирована и решение не приняли.

Зубко заявил, что сессию сорвали представители городского головы Алексея Цибко.

Ранее президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле Черкасской области в течение нескольких часов под его ответственность.

Также сообщалось, что властям Смелы для вхождения в отопительный сезон будет предоставлен краткосрочный кредит на 25 млн грн.

Напомним, 14 ноября жители Смелы пикетировали Кабмин. Компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого в городе без тепла жилые дома, больницы, детские сады и школы.

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Источник: korrespondent.net