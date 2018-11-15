За день на Донбассе ранен один военный

В течение текущих суток, 15 ноября, сепаратисты в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 18:00 четверга восемь раз нарушили режим прекращения огня. В боевых действиях ранен один военный, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечено, что возле хутора Вольный сепаратисты дважды вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП-1, стрелкового оружия и минометов 82-го калибра.
Также обстрелы, без применения тяжелого вооружения, фиксировались вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.
"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - доложили в штабе ООС.
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Источник: korrespondent.net
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