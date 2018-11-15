Детей учат убивать. Зарубежные СМИ о лагере националистов в Украине

“Как детей учат убивать в украинском националистическом лагере” - так называется статья американского информационного агентства The Associated Press о летнем лагере для детей, организованном украинской националистической организацией Сокол.

Сокол позиционирует себя как молодежная военно-спортивная организация. На ее сайте написано, что она существует с 1894 года, в конце 1930-х ее запретили большевики, а в 2006-м возродила правая молодежь Львова, лояльная к партии Свобода. Партия считается главным партнером Сокола.

Ячейки организации есть во всех областях страны. Главное направление деятельности — национально-патриотическое воспитание молодежи. Сокол проводит 16 спортивно-воспитательных лагерей для детей в разных областях, ее активисты читают патриотические лекции в школах.

С чем борются

Большинство воспитанников лагеря, в котором побывали журналисты AP, - подростки, но есть и дети не старше восьми лет.

Лагерь, который расположен в лесу, обучает детей защищать свою страну от русских и их сторонников и распространять националистическую идеологию.

"Мы никогда не нацеливаем оружие на людей", — цитирует агентство Юрия Черкашина, по кличке "Чернота", который является руководителем Сокола.

"Но мы не считаем людьми сепаратистов, маленьких зеленых человечков, оккупантов из Москвы. Поэтому мы можем и должны целиться в них", — объясняет он.

Как утверждает Черкашин, украинской молодежи нужно привить националистические идеи, чтобы она могла противодействовать России Владимира Путина, а также вызовам, которые "могут полностью уничтожить" европейскую цивилизацию. Одним из таких вызовов, по его мнению, является ЛГБТ - сообщество.

Чернота Черкашин возглавляет Сокол с 2014 года. С июня того же года Черкашин служил в АТО в составе батальона МВД Січ, сформированного из членов Свободы. В 2015 году был ранен возле Донецкого аэропорта, участвовал в обороне села Пески.

AP Юрий Чернота Черкашин

Сложные условия

Жизнь в лагере нелегка для многих детей, отмечает издание.

Детей будили посреди ночи взрывами оглушающей гранаты. Выбегая из своих палаток, "солдатам" было сложно удержать в руках автоматы Ак-47, которые в некоторых случаях были почти такими же по размеру, как они сами. Они должны были носить тяжелые винтовки весь день, и одна из девочек упала в слезах от истощения.

18-летний Михаил — самый старший из участников — заявил, что обучение было необходимо.

"В любой момент в нашей стране что-то может пойти не так, и нужно быть готовым к этому", — сказал он. "Вот почему я пришел в этот лагерь, чтобы научиться защищать себя и своих близких".

AP

Некоторые подростки скучают на лекциях, другие — внимательно слушают. На перерыве один из школьников достает гитару и играет националистический марш. На гитаре наклейка с изображением летящих в мечеть бомб и надписью: Белая Европа — наша цель.

Такие лагеря поддерживает украинская власть, отмечают журналисты. В этом году Министерство молодежи и спорта выделило 4 миллиона гривен на финансирование некоторых организованных националистами молодежных лагерей. Официальная цель — национально-патриотическое воспитание.

Чем известен Сокол

Двое активистов Сокола — бывший глава каменец-подольской ячейки и доброволец батальона Січ Игорь Гуменюк и его друг Сергей Крайняк — сейчас находятся под судом по обвинению в теракте под зданием Верховной Рады 31 августа 2015 года.

Тогда из-за взрыва гранаты во время митинга погибли четверо нацгвардейцев, еще 142 человека были ранены.

AP

Источник: korrespondent.net