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15. 11. 2018

В неволе находятся около миллиона украинцев

На сегодняшней день в местах несвободы находится около миллиона украинцев. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в четверг, 15 ноября.

"Сегодня почти миллион человек находятся в местах несвободы. Это не только пенитенциарные заведения, а и учреждения социальной сферы, здравоохранения и образования, в которых люди содержатся по решению суда или административных органов", – отметила Денисова.

Он добавила, что украинцы в местах несвободы нуждаются в защите и не должны подвергаться унижению и пыткам. Для того, чтобы это контролировать, образовали Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма.

"Главная идея заключается в осуществлении регулярных независимых посещений всех мест несвободы... Это 130 мониторов и более 50 экспертов, которые принимают непосредственное участие в мониторинговых визитах от общественности. Они анализируют и систематизируют факты нарушения прав людей и выявляют причины и условия их возникновения", - добавила Денисова.

Ранее сообщалось, что в Украине бюджетные расходы на содержание одного заключенного составляют до 53 тысяч гривен, но суммы расходов варьируются в зависимости от конкретного исправительного учреждения.

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Источник: korrespondent.net

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