Появились фото после обстрела Южного

Сепаратисты с территории жилых кварталов Горловки из минометов обстреляли жилые дома Южного Торецкого горсовета Донецкой области. Как уточнила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), разрушены дома местного населения.

"Ночью 15 ноября, под интенсивный огонь… из минометов калибра 82 и 120-мм из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома Южного. Минами калибра 120-мм полностью уничтожены два дома местных жителей", – говорится в сообщении на сайте пресс-центра штаба ООС в Facebook вечером в четверг, 15 ноября, со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В информации отмечается, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецкое, который обеспечивает водоснабжение почти 60 тысяч человек.

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"Из-за активных боевых действий… существует большая вероятность повреждения его участка, который пересекает линию разграничения", – сказано в сообщении.

Напомним, в течение текущих суток, 15 ноября, сепаратисты в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

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Источник: korrespondent.net