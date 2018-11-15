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15. 11. 2018

Климкин встретился с Волкером

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко вечером в четверг, 15 ноября.

По ее словам, визит Климкина в США, собственно и начался именно со встречи с Волкером. Стороны обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии со стороны России.

"Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам легитимизировать оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", - написала Зеленко в Twitter.

Напомним, Климкин будет находиться в США с 14 по 16 ноября.

Ранее стало известно, что Волкер посетит Киев, но дата визита еще не утверждена.

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Источник: korrespondent.net

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