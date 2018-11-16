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16. 11. 2018

В Турции завершили следствие по делу об убийстве российского посла

В Турции завершилось следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщило агентство Anadolu.

Отмечается, что обвинительное заключение, подготовленное прокурором, ведущим расследование покушения, представлено на утверждение республиканской прокуратуры Анкары.

Если заключение будет утверждено, его направят в суд.

Напомним, Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки. Его застрелил 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали на месте преступления.

Всего по делу об убийстве Карлова арестовали восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. 

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Источник: korrespondent.net

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