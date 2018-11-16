Северная Корея испытала новейшее оружие − СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил военный полигон, где прошли успешные испытания "высокотехнологичного оружия". Об этом в четверг, 15 ноября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

По информации Центрального телевидения КНДР, испытания "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени, проходили на полигоне Национального института обороны.

В сообщении телеканала отмечается, что оно предназначено для "полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии". Других подробностей об оружии в КНДР не сообщили.

Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты.

С тех пор Северная Корея отказалась от запусков баллистических ракет, а в июне 2018 года Ким Чен Ын подписал с президентом США Дональдом Трампом декларацию о достижении мира на Корейском полуострове.

Напомним, 8 ноября северокорейские дипломаты должны были встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, однако встреча была отложена.