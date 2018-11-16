Северная Корея испытала новейшее оружие − СМИ

В сообщении телеканала отмечается, что оно предназначено для "полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии". Других подробностей об оружии в КНДР не сообщили.
Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты.С тех пор Северная Корея отказалась от запусков баллистических ракет, а в июне 2018 года Ким Чен Ын подписал с президентом США Дональдом Трампом декларацию о достижении мира на Корейском полуострове.
Напомним, 8 ноября северокорейские дипломаты должны были встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, однако встреча была отложена.
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Источник: korrespondent.net
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