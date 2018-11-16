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16. 11. 2018

Северная Корея испытала новейшее оружие − СМИ

 
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил военный полигон, где прошли успешные испытания "высокотехнологичного оружия". Об этом в четверг, 15 ноября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
 
По информации Центрального телевидения КНДР, испытания "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени, проходили на полигоне Национального института обороны. 

В сообщении телеканала отмечается, что оно предназначено для "полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии". Других подробностей об оружии в КНДР не сообщили.

Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты. 

С тех пор Северная Корея отказалась от запусков баллистических ракет, а в июне 2018 года Ким Чен Ын подписал с президентом США Дональдом Трампом декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. 

Напомним, 8 ноября северокорейские дипломаты должны были встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, однако встреча была отложена.

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Источник: korrespondent.net

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