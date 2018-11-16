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16. 11. 2018

WSJ: Минюст США готов предъявить обвинения Ассанжу

Минюст США готовится предъявить обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.
 
По данным газеты, в течение последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против Ассанжа.

Напомним, основатель WikiLeaks c 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании.

В мае 2017 года расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям.

Основатель WikiLeaks уверен, что Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь за публикацию секретной информации.

В США нашли основания для ареста Ассанжа

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Источник: korrespondent.net

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