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16. 11. 2018

В Смеле подали газ на 15 котелен из 20 − Зубко

 
Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в четверг, 15 ноября, в городе Смела Черкасской области газ подали на 15 котелен из 20.
 
"Газ подан уже на 15 котелен из 20, к которым подключена соцсфера 77 домов из 152, девяти школ, трех больниц, восьми детсадов", – написал Зубко на своей странице в Facebook.
 
По его словам, четыре котельные работают на подачу тепла, остальные − в процессе запуска.
 
Напомним, из-за полного отсутствия теплоснабжения жители Смелы устроили пикет под зданием Кабинета министров. 

Президент Петр Порошенко 15 ноября поручил включить отопление в Смеле и ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в городе.
 
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Источник: korrespondent.net

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