Меркель исключила новые переговоры по Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит ни малейших оснований для продолжения переговоров об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза после уже достигнутого компромисса.

Об этом Меркель заявила в четверг, 15 ноября, в Потсдаме.

"У нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться", − отметила канцлер ФРГ.

В тот же день появилась информация, что ряд стран ЕС недовольны согласованным накануне планом Brexit.

По данным агентства AFP, Франция, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Испания могут потребовать внести в соответствующий документ изменения, касающиеся рыбной ловли в британских водах.

По мнению этих стран, данный вопрос должен быть урегулирован уже в соглашении о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Источник AFP назвал эту тему "одной из самых спорных сфер" в будущих отношениях Великобритании с ее соседями из Евросоюза.

В то же время в Еврокомиссии убеждены, что данный вопрос должен будет решаться позже, отдельно от соглашения о Brexit.

14 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что после многочасового заседания кабинет министров ее страны одобрил план Brexit,согласованный Лондоном и Брюсселем.

Главы государств и правительств стран ЕС могут подписать договор о выходе Великобритании из состава ЕС уже 25 ноября на внеочередном саммите.

В то же время в британском парламенте растет недовольство по поводу проекта соглашения. По данным СМИ, не менее 48 депутатов-консерваторов намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй.

15 ноября о своей отставке объявили сразу три министра из правительства Мэй − министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб, министр труда Эстер Маквей и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net