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16. 11. 2018

Президент Мексики заявил, что "начнет жить" после отставки

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, уходящий с поста 1 декабря, заявил, что надеется начать жить после этого события. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил портал Universal.

"Да, это так, есть жизнь после президентства, даже можно сказать, что именно тогда она и начинается", – подчеркнул Ньето в ходе его выступления на Ибероамериканском саммите в Гватемале.

Подводя итоги своего шестилетнего правления, глава государства выделил привлечение более 200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, 360 миллиардов долларов национальных частных инвестиций и создание более четырех миллионов рабочих мест.

Напомним, с 1 декабря президентом Мексики станет политик левых взглядов Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он будет руководить страной до конца 2024 года. 

 
Ранее СМИ сообщили, что Ньето разводится с женой.

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Источник: korrespondent.net

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