Пожары в Калифорнии: более 600 человек пропали без вести

Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 63, более 630 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
Кроме того, еще трое человек погибли от пожаров на юге штата, таким образом общее число жертв увеличилось до 66.
Ранее сообщалось о 58 погибших и более 200 пропавших без вести.
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Источник: korrespondent.net
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