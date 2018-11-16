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16. 11. 2018

Пожары в Калифорнии: более 600 человек пропали без вести

Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 63, более 630 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Кроме того, еще трое человек погибли от пожаров на юге штата, таким образом общее число жертв увеличилось до 66.

Ранее сообщалось о 58 погибших и более 200 пропавших без вести.

 
Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Его суммарная площадь к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Огонь разрушил более шести тысяч строений.
 
Президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате.

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Источник: korrespondent.net

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