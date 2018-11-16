Британец сел в тюрьму за оскорбление погибшей девушки

Житель Британии отправился в тюрьму на год и два месяца за то, что в Facebook обозвал погибшую девушку "проституткой". Об этом в четверг, 15 ноября, сообщила газета Mirror.

Отмечается, что 38-летний Пол Хинд оставил оскорбления на странице 20-летней Оливии Берт, которая погибла в феврале от черепно-мозговой травмы, полученной во время ожидания в очереди в ночной клуб.

На слушаниях в суде августе мужчина признался, что писал оскорбления еще трем умершим людям. Он добавил, что "глубоко сожалеет" о содеянном, добавив, что писал оскорбления, чтобы "привлечь внимание".

В настоящий момент все комментарии Хинда удалены.

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Источник: korrespondent.net