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16. 11. 2018

На Донбассе погиб украинский воин

В зоне боевых действий на востоке Украины в четверг, 15 ноября, погиб сержант Александр Лукьянец, старшина третьей мотопехотной роты 21-го батальона территориальной обороны Херсонской области Сармат. Об этом сообщили на странице в Facebook 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

"Сообщаем печальную весть. Сегодня в зоне проведения ООС, ушел из жизни сержант Лукьянец Александр Петрович, старшина третьей мотопехотной роты 21 омпб. В батальоне проходил службу с 2016 года, зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий", - сообщает 56-ая ОММБ.

 

Напомним, накануне сообщалось о смерти контрактника из Тернопольской области, которые ехал в отпуск.

Ранее под Марьинкой командир разведки батальона забил до смерти командираразведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка.

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Источник: korrespondent.net

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