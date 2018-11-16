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16. 11. 2018

Итоги 15.11: Скандал в Чехии и решения по Смеле

 
Президент приказал включить отопление в Смеле
 
Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле поручил включить отопление в городе. 
 
Он также также обратился к правоохранителям с требованием отреагировать на действия чиновников, которые привели к чрезвычайному положению в Смеле.
 
На конец дня 15 ноября стало известно, что в городе подали газ в 15 котельных из 20.
 
Армия получила крупную партию оружия
 
Вооруженным силам Украины передали более 65 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, БТР, бронеавтомобили и высокоточные противотанковые ракетные комплексы.
 
Жертвами снегопада в Украине стали 11 человек
 
В Нацполиции сообщили, что за минувшие сутки в Украине случилось 1358 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 96 человек и 11 погибли.
 
США ввели санкции против причастных к убийству саудовского журналиста
 
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.
 
Украина арестовала 15 кораблей за заход в порты Крыма 
 
Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что Киев арестовал 15 судов, которые заходили в закрытые порты Крыма. 
 
В Праге митинговали за отставку премьера
 
В центре Праги тысячи людей требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с его сыном.
 
Ранее сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший заявил, что в прошлом году его против воли отправили в оккупированный Крым. Корреспондент.net разбирался в подробностях ситуации.

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Источник: korrespondent.net

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