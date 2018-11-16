Сутки в ООС: 16 обстрелов, двое раненых

В течение минувших суток сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"При этом противник восемь раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке.
В частности, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82, они обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Свободный, Шумы, Южное и Водяное. На опорные пункты ООС у Южного и Водяного НВФ также осуществляли огневое воздействие из миномета 120-го калибра, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.
По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое противников были уничтожены, еще пятеро получили ранения.
"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял", – добавили в штабе ООС.
Напомним, в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде накануне сообщили о смерти военного.
Как сообщалось, в течение предыдущих суток на Донбассе также было зафиксировано 16 обстрелов, был ранен один военный.
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Источник: korrespondent.net
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