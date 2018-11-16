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16. 11. 2018

В ФРГ судят немца, который годами подсыпал яд в еду коллег

В Германии начался судебный процесс против мужчины, которого обвиняют в попытках отравить коллег по работе. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Rheinische Post.

Сотрудника одного из предприятий обвиняют в том, что он добавлял яд в еду своих коллег, чем нанес серьезный вред их здоровью.

В частности, 57-летнего немца обвиняют немца в том, что он отравил несколько человек в период с марта 2015 года по май 2018 года.

Администрация завода, на котором работал Клаус О., заподозрило неладное и установило видеонаблюдение. Записи показали, что подозреваемый сыпал высокотоксичные вещества в продукты сотрудников, когда те не видели.

После этого полиция изучила случаи заболеваний и смертельных случаев в компании за последнее десятилетие и обнаружила 21 подозрительный случай. У одного из больных сотрудников, в частности, развилась тяжелая почечная недостаточность, другой находится в коме в течение многих лет.

Следователи полагают, что Клаус О. хотел наблюдать за ухудшением физического состояния своих коллег. Сам подсудимый о своих мотивах молчит.

Отмечается, что мужчина проработал на своем рабочем месте 38 лет.

Ранее в Германии экс-медбрат признался в убийстве 100 пациентов. Он вводил пациентам слишком большую дозу лекарств, что приводило к летальному исходу.

До этого в Германии другой медбрат был признан виновным в 28 преднамеренных убийствах.

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Источник: korrespondent.net

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