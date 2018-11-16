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16. 11. 2018

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2

Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в Тихом океане близ островного государства Соломоновы острова. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН в пятницу, 16 ноября.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 05:27 по Киеву землетрясения имел координаты -10.52 градуса южной широты и 162.92 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился в 350 км к востоку от столицы Соломоновых островов – города Хониара и в 81 км от острова Сан-Кристобаль, входящего в состав этого государства.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Накануне произошло землетрясение в акватории Камчатского залива магнитудой 6,5. Жителей прибрежных поселков предупредили о волнах высотой до девяти метров.

А на прошлой неделе было зафиксировано мощное землетрясение в Северном Ледовитом океане. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,8 находился в районе острова Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями.

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Источник: korrespondent.net

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