В Винницкой области на взятке задержали главу райсовета

За вымогательство и получение взятки в Винницкой области задержали главу Казатинского районного совета и посредника, который должен был передать деньги. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"В Винницкой области по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), задержан председатель Казатинского районного совета и посредник - директор малого частного предприятия, который должен передать деньги чиновнику", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что глава райсовета систематически требовал взятки у перевозчиков Казатинского района, которые осуществляют перевозки каолина из Жежелевского каолинового карьера на предприятие ООО СОКА в Казатине.

Отмечается, что чиновник систематично препятствовал грузовым перевозкам новой автомобильной дорогой в Казатине, требуя с перевозчиков 95 тысяч грн., которые должны были быть переданы ему через посредника – директора малого предприятия.

Во время проведения обыска в помещении посредника, правоохранители нашли 45 тысяч грн, которые он должен был передать председателю Казатинского райсовета.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, накануне в Николаеве на взятке задержали чиновника горсовета. Подозреваемый, по данным прокуратуры, требовал от местного бизнесмена пять тысяч долларов за продление договора.

Ранее киевский налоговик получил пять лет за стотысячную взятку. Чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду за уменьшение суммы пени.

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Источник: korrespondent.net