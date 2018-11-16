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16. 11. 2018

В Конго погибли восемь миротворцев ООН

В Демократической республике Конго в ходе спецоперации погибли восемь миротворцев ООН. Об этом сообщает AFP в пятницу, 16 ноября.

В частности, погибли семь миротворцев из Малави и один из Танзании.

Миротворцы понесли потери в ходе наступления на город Кидидиве, в котором проживает до 300 тысяч человек. Этот населенный пункт удерживает джихадистская группировка Демократические силы союзников (ADF). Ее членов обвиняют в кровавых нападениях на гражданских лиц.

Напомним, в декабре 2017 года в Конго были убиты 12 танзанийских миротворцев, не менее 40 были ранены. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал эти потери самыми худшими за всю новую историю миротворческой миссии.

Ранее сообщалось, что украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков, применив два штурмовых вертолета Ми-24.

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Источник: korrespondent.net

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