Священники выступили против митрополита, не поддержавшего решения Собора

В Виннице вечером в четверг, 15 ноября, прошло экстренное собрание духовенства города при участии игумена мужского монастыря и игумений двух женских монастырей епархии, сообщает Страна.

Участники собрания, по данным издания, заявили о полной поддержке решений архиерейского собора УПЦ МП от 13 ноября, которые правящий епископ Винницкой епархии митрополит Симеон отказался подписывать.

"Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви. Собрание осуждает грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и заявляет поддержку Предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию" - говорится в заявлении участников собрания винницкого духовенства.

Обращаясь к митрополиту Симеону, священники предлагают ему созвать общее собрание всей Винницкой епархии на 19 ноября с тем, чтобы "общеепархиальным голосованием поддержать решения (архиерейского собора) и явить всецерковное единство перед лицом будущих испытаний".

Решение подписали 42 участника собрания из 44 присутствовавших. Это подавляющее большинство духовенства города.

По словам участников, собрание созвали буквально за пару часов. Поэтому отсутствовавшие просто не смогли поменять планы, но поддержали решения по телефону.

При этом некоторые участники собрания сообщили, что настроены прекратить поминовение правящего архиерея Симеона на службе.

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Напомним, 13 ноября УПЦ МП провела Собор, на котором было принято решение об отказе участвовать в создании единой церкви и разрыве евхаристического общения с Константинополем.

Позже стало известно о единственном митрополите, не поддержавшем решение Собора УПЦ МП.

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Источник: korrespondent.net