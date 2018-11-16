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16. 11. 2018

На Филиппинах собак приучили ездить на скутере

На Филиппинах водитель приучил своих собак ездить на скутере. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 16 ноября.

Отмечается, что мужчина посадил на скутер трех животных и отправился по свим делам.

"Видео снял очевидец, потрясенный натренированными собаками. Водитель с собаками разогнался до 30 километров в час. Хотя сам был в шлеме, о защите собак не позаботился", – говорится в сообщении.

При этом собаки всю дорогу сохраняли спокойствие и хорошо балансировали.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Франциско прошли всемирные соревнования по серфингу для собак. В конкурсе могли принимать собаки любых размеров и пород.

Также стало известно, что в Парагвае пес по кличке Тесапара тренирует футбольную команду. Он выполняет функции помощника главного тренера.

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Источник: korrespondent.net

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