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16. 11. 2018

В США перехватили 18,5 тонн кокаина

Береговая охрана США выявила в нейтральных водах Тихого океана недалеко от мексиканского побережья груз кокаина весом 18,5 тонн. Об этом сообщил телеканал CBS News в четверг, 15 ноября.

Отмечается, что в разных местах были задержаны 15 судов, экипажи которых подозреваются в контрабанде. Груз доставлен в Форт-Лодердейл в штате Флорида. Предварительно стоимость наркотиков оценивается в $500 млн.

"Мы продолжим расширять наши возможности и партнерство для прекращения этой незаконной торговли, которая угрожает нашей национальной безопасности и стабильности партнерства с другими странами", – заявил представитель береговой охраны США.

Также сообщалось, что в США полицейские обнаружили 54 килограмм сильнодействующего наркотика фентанила, стоимостью 20 млн долларов.

А в итальянской Генуе полиция изъяла самую крупную партию героина за последние 20 лет. Правоохранители перехватили 270 килограммов наркотика, который был спрятан в контейнерах, прибывших из Ирана.

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Источник: korrespondent.net

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