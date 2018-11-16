Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2018, пятница, 11:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
16. 11. 2018

На Закарпатье автомобиль сбил пограничника

В Закарпатской области автомобиль на иностранной регистрации сбил украинского пограничника, военный находится в коме. Об этом в пятницу, 16 ноября, на своей странице в соцсети Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, ночью во время совместных действий с румынскими пограничниками последние по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц.

"Вскоре недалеко от реки Тиса на участке отдела Деловое пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки. В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела Деловое другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки Audi иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы", - сообщил Слободян.

К месту происшествия вызвали карету скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника крайне тяжелое.

Сообщается, что автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.

Государственная пограничная служба Украины переходит на усиленный вариант охраны государственной границы на этом участке.

Ранее в Луганской области пятеро пограничников попали в аварию и получили травмы различной степени тяжести.

Также ранее в Луганской области двое пограничников погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.